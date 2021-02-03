نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة في تسريب عقد ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن حجم الديون الواجب دفعها لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، من قبل ناديه الكتالوني.

وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية، قد نشرت تفاصيل عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في عام 2017، مع برشلونة والذي سينتهي في يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن العقد ينص على حصول ميسي على مبلغ 555.237.619 يورو والذي يشمل المتغيرات، مؤكدة أن اللاعب تقاضى 92% من قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة، لم يسدد باقي رواتب اللاعبين والذي يأتي من ضمنهم ميسي.

وأكدت أن برشلونة كان يجب عليه أن يدفع 72 مليون يورو لصالح ميسي قبل نهاية يناير 2021، لكنه لم يقم بدفع سوى 8.5 ملايين يورو فقط، ما يعني أن النادي مدين للبرغوث بـ63.5 مليون يورو من راتبه وحقوق الصور.