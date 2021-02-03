نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات أزمة أشيمبونج مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، نجح في إنهاء أزمة الغاني بنجامين أشيمبونج، بشأن المستحقات المتأخرة لدى اللاعب.

وأكد المصدر، أن الزمالك توصل لاتفاق مع أشيمبونج، بحصوله على 250 ألف دولار، قيمة مستحقاته المتأخرة، مقابل التنازل عن القضية التي أقامها في فيفا.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لإنهاء كافة النزاعات القضائية مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، من أجل التركيز مع الفريق في كافة البطولات التي يشارك فيها.

وخسر نادي الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.