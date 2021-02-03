نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يتحدث عن مستقبل ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنه لا يرى ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا، بقميص فريق آخر خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.

وقال كومان، خلال حواره مع موقع "The Athletic" الإنجليزي: "تحدثت إلى ميسي في منزله قبل بداية الموسم، وخططت معه وكان متحمسًا حقًا".

وتابع: "بعدما أرسل ميسي البورفاكس. شيئًا فشيئًا قبل الموقف واستمر مع الفريق، ولا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".

وأتم: "لست واثقًا من بقائه، لكنني متفائل، لأنه لازال لاعبًا رائعًا ويقود الفريق للفوز بالمباريات. ما زلت لا أرى ليو بقميص أي فريق آخر غير برشلونة".