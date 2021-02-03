نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالناصر محمد يقدم استقالته من تدريب بهلاء لظروف خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق بهلاء العمانى استقالته من منصبه بسبب بعض الظروف الخاصة التى أجبرته على العودة إلى القاهرة، بعد رحلة ناجحة فى الدورى العمانى نجح خلالها فى حصدالمركز السادس الموسم الماضى لأول مرة فى تاريخ النادى، كما حقق هذا الموسم نتائج طيبة للغاية كانت مثار اعجاب المسؤلين فى عمان، وتلقى أكثر من عرض هناك ولكنه قرر العودة لمصر.

ووجه عبدالناصر محمد الشكر إلى ادارة نادى بهلاء على الفترة التى قضاها كمدير فنى للفريق ، ولك أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون له، كما عقد جلسه مع عبدالعزيز الريامى، الذى تم تكليفه بمنصب المدير الفنى وقدم له تقريرا فنيا عن حالة الفريق واللاعبين والتدعيمات الجديدة التى كان يرغب فى ابرامها خلال الفترة القادمة.

وأبدى عبدالناصر محمد ارتياحه الشديد للمستوى الذى ظهر عليه فريقه منذ بداية الموسم الحالى ووصوله للمركز السادس متفوقا على أندية عريقه هناك وآخرها الفوز على فريق السويق أحد الأندية الكبار فى عمانتل.

وقاد المدير الفنى المصرى فريق بهلاء فى 11 مباراة خسر لقاء واحد فقط وحقق 5 انتصارات و5 تعادلات ومنح النادى فرصه المشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد