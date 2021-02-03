كهربا: لا يدور فى أذهاننا سوى الفوز على الدحيل.. وكنت أهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي فى كأس العالم

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن لاعبي الفريق لا يدور فى أذهانهم سوى مباراة الفريق أمام نظيره الدحيل فى افتتاح مباريتهما فى مونديال الأندية بقطر 2021، مشيرًا إلى أنه مشجعا للقلعة الحمراء منذ الصغر.

وأضاف كهربا في تصريحات للموقع الرسمي لـ"فيفا": "لا يدور فى أذهان لاعب الأهلي سوى الفوز في مباراة الدحيل لمواجهة بايرن ميونيخ، فهو حلم يراود كل لاعب بمواجهة أبطال أوروبا".

وأضاف: "أحب مشاهدة بايرن ميونيخ لأنه فريق قوي ولديه لاعبون جيدون، هو فريق كامل يلعب بشكل جماعي، أشعر عندما أشاهدهم أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة".

وواصل: "أحب مشاهدتهم لأتعلم الكثير منهم، لا يوجد لاعب معين أود مواجهته لأنني أريد أن ألعب ضد كل لاعبي بايرن ميونيخ، في كرة القدم لا توجد فرق صغيرة أو كبيرة ونأمل أن نقدم أداءًا جيدًا".

وأتم: "نقول لمشجعينا إن هدفنا هو الفوز بكأس العالم للأندية وليس خوض مباراة أو مباراتين والعودة إلى الوطن، منذ أن كنت طفلًا، كنت أحب الأهلي وشاهدتهم عندما لعبوا في كأس العالم للأندية من قبل، كنت أهرب من المدرسة وأشاهد مبارياتهم في المقهى، كان شعورًا رائعًا أن نشاهد الأهلي يلعب بينما كنا نشرب الشاي بالحليب، لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية وسيتحقق هذا الحلم".