فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي والدحيل فى كأس العام للأندية

ويخوض فريق الأهلي ضد الدحيل مباراة قوية في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 ، غدا الخميس على ملعب المدينة التعليمية.
ويعاون إسكوبار، كل من مواطنه هومبيرتو بانيوي كحكم أول مساعد، والجامايكي نيكولاس أندرسون.
فيما سيكون اللبناني عبد القادر زيتوني هو الحكم الرابع للقاء.
وسيكون الكندي دريو فيشر هو حكم الفيديو المساعد ويعاونه اللوكسمبورجي كيفن بلوم.
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