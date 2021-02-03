الخطأ جماعي.. طارق يحيي: من الظلم تحميل إسلام جابر مسئولية هزيمة الزمالك أمام المحلة

طالب طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، الجماهير البيضاء بعدم تحميل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق مسئولية الهزيمة أمام غزل المحلة امس فى الدوري الممتاز، معتبرا ذلك من الظلم للاعب الذي لم يلعب فى مركزه.

الزمالك تلقى هزيمة مريرة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير (2-1) في مباراة الجولة 11 في الدوري المصري الممتاز ليفقد آماله في التتويج بلقب الدوري دون تلقي هزائم بعد أن خاض 9 لقاءات بلا خسارة.

وقال يحيى خلال مداخلة ببرنامج "بي أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "لا يجب أن نقسو بقوة أو نمدح بقوة، ولا يجب تحميل إسلام جابر مسؤولية الهزيمة أمام غزل المحلة أمس، اللاعب شارك كبديل ولعب في مركز غير مركزه، هو مشتت ولعب في مراكز كثيرة".

وتابع: "إسلام جابر لعب في مركز الظهير الأيسر ثم لعب وسط مدافع وكان هذا لظروف معينة وانتهت، إذن لا يجب أن نشتت اللاعب حاليا، ولا بد أن نلتمس له عذرا".

وأضاف: "لا بجب أن نضغط على اللاعبين، كما فعلنا مع كريم بامبو ومصطفى فتحي من قبل وتألقا بعدما خرجا من الزمالك، لا بد أن نتقبل اللاعبين ولا نهدمهم".

جدير بالذكر أن الزمالك ما زال في الصدارة برصيد 23 نقطة جمعها من 10 مباريات، مستفيدًا من عدم مشاركة الأهلي في الجولة الحالية أو التالية بسبب خوضه منافسات كأس العالم للأندية، ليضمن الاستمرار في القمة.