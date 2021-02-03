قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، سيكون فتحة خير على القلعة البيضاء لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن النادي سيحقق مبالغ مالية كبيرة وخيالية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شوبير خلال برنامجه، على راديو "أون سبورت إف إم": "اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، اتخذت خطوات جادة بإنشاء فرع جديد يضم عددا من المنشآت ومبنى اجتماعي وستاد، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي ستتولى هذه المهمة.
وشهدت الفترة الماضية، عقد جلسة بين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، رئيس نادي الزمالك، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتوقيع بروتوكول تعاون بين مسؤولي الوزارة والنادي، يقضي بالبدء في فرع النادي بالسادس من أكتوبر، الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من أوجه التعاون في الجانب الإنشائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير: فرع نادي الزمالك بأكتوبر سيحقق مكاسب مالية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.