طارق يحيي: عودة حفني لفتة طيبة من الإدارة.. وعلى صفقات الزمالك "النحت فى الصخر"

طالب طارق يحيى نجم نادي الزمالك الأسبق الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري المنضمين حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنحت في الصخر -على حد تعبيره - لحجز مكان بتشكيل الفريق فى الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن الفرق الصغيرة دائمًا ما تتسبب في خسارة الفرق المنافسة على الدوري .
وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.
وقال يحيي فى تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" : "عودة أيمن حفني لافتة طيبة من اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك تجاه ما قدمه اللاعب، حفني لاعب يستحق التكريم، إذا أجزنا أن نطلق عليه لفظ تكريم".
وأضاف: "قرار دخوله للفريق يعود إلى المدرب جيمي باتشيكو إذا وجد لديه إصرار وعزيمة وقدرة على استعادة لياقته البدنية".
وتابع: "الأهلي فعل ذلك من قبل مع مؤمن زكريا كنوع من أنواع الوفاء، تلك المواهب مثل مؤمن زكريا، وليد سليمان و شيكابالا مش هاتلاقي زيها كل يوم، لذلك علينا المحافظة على تلك المواهب".
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