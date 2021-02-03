الرياضة

موسيماني: بيبو لا يتدخل في الأمور الفنية ويتعاون معنا بشكل احترافي

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أحمد جودة - القاهرة - أثني المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على احترافية النادي الأهلي، وانه يعمل في منظومة متكاملة.

وصرح موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلًا: أشعر براحة شديدة في التعامل مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بالإضافة إلى إنه يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل مميز للغاية.

واضاف: الخطيب يعمل جاهدًا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو ما يزيد من دوافعنا دائمًا لتحقيق الانتصارات.

وواصل: لا يتدخل بيبو على الإطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة، لتلبية احتياجات الفريق وتوفير سبل الدعم، من أجل استكمال مسيرة البطولات.

وأختتم: فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الأفريقية، وتواجده معنا أكبر دعم لنا، في طريق الحصول على الألقاب المحلية والإفريقية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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