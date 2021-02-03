نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: بيبو لا يتدخل في الأمور الفنية ويتعاون معنا بشكل احترافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثني المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على احترافية النادي الأهلي، وانه يعمل في منظومة متكاملة.

وصرح موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلًا: أشعر براحة شديدة في التعامل مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بالإضافة إلى إنه يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل مميز للغاية.

واضاف: الخطيب يعمل جاهدًا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو ما يزيد من دوافعنا دائمًا لتحقيق الانتصارات.

وواصل: لا يتدخل بيبو على الإطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة، لتلبية احتياجات الفريق وتوفير سبل الدعم، من أجل استكمال مسيرة البطولات.

وأختتم: فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الأفريقية، وتواجده معنا أكبر دعم لنا، في طريق الحصول على الألقاب المحلية والإفريقية.