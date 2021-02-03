نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق الخطيرة أمام الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب فريق غزل المحلة عن سر فوز فريقه على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال خالد عيد مدرب غزل المحلة في تصريحاته أن فريقه كان موفقا اليوم وحقق فوزا غاليا أمام فريق كبير مثل الزمالك.
وتابع حديثه مؤكدا أن ملعب المحلة ليس به" سحر" ما حدث طبيعي لان اللاعبون يتدربون عليه باستمرار ومباريات ودية بشكل دائم.
وأضاف أن بعد تقدم الزمالك أجرى تبديلات هجومية لإدراك التعادل بعد ان استقبل الهدف الأول.
وأردف عيد حديثه أن الزمالك بعد طرد فرجاني ساسي تقدم كثيرا للهجوم وظهرت مساحات في خط ظهره.
وأتم خالد عيد تصريحاته قائلا أن محمد سامي يعاني من كسر في الجمجمة ويخضع لفحوصات طبية غدا وأتمنى له الشفاء العاجل.