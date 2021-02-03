نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق الخطيرة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب فريق غزل المحلة عن سر فوز فريقه على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد عيد مدرب غزل المحلة في تصريحاته أن فريقه كان موفقا اليوم وحقق فوزا غاليا أمام فريق كبير مثل الزمالك.

وتابع حديثه مؤكدا أن ملعب المحلة ليس به" سحر" ما حدث طبيعي لان اللاعبون يتدربون عليه باستمرار ومباريات ودية بشكل دائم.

وأضاف أن بعد تقدم الزمالك أجرى تبديلات هجومية لإدراك التعادل بعد ان استقبل الهدف الأول.

وأردف عيد حديثه أن الزمالك بعد طرد فرجاني ساسي تقدم كثيرا للهجوم وظهرت مساحات في خط ظهره.

وأتم خالد عيد تصريحاته قائلا أن محمد سامي يعاني من كسر في الجمجمة ويخضع لفحوصات طبية غدا وأتمنى له الشفاء العاجل.