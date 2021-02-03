نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غوميز على رأس قائمة إشبيلية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمت قائمة إشبيلية التي قدمها للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كلاً من لاعب الوسط الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميز، الذي انضم إلى الفريق الإسباني قادماً من أتالانتا الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوية والذي سيرتدي القميص رقم '42'، ولاعب الوسط أليكس فيدال، بينما خلت القائمة من فرانكو 'مودو' فاسكيز، وذلك قبل استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.



وأعلن إشبيلية الأربعاء، عن هذه القائمة التي شهدت، مقارنة بالقائمة السابقة، خروج المهاجم أسامة إدريسي، المعار لأياكس أمستردام، وكارلوس فرنانديز، الذي انتقل إلى صفوف ريال سوسييداد، فضلاً عن خروج الأرجنتيني فاسكيز.