كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مصير مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش. كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تغلب على طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر بركلات الترجيح. قال المهندس أحمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لم يحدد حتى الآن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش. أضاف: فيه حاجات تبع تقنية الفيديو سوف يتم استكمالها وأيضا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة سوف يتم استكمال جدول الدورى حتى الأسبوع ال ٣٤ خلال الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.