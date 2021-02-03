الرياضة

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل بمونديال الأندية

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يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين فى الرابعة الا ربع عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة داخل مقر اقامة الفريق وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل.

ويتفقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون واللاعبون، مساء اليوم أرضية ملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن مواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويأتي هذا الإجراء كأمر متبع للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لا يسمح لها بالمران على ملعب المباراة مع أحقيتهم في تفقد أرضية الملعب فقط قبل المباراة بـ٢٤ ساعة.

وتغادر حافلة الأهلي مقر إقامتها اليوم فى الرابعة والنصف مساء إلى ملعب المدينة التعليمية، ويتوجه بعدها الفريق إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الختامي.

كما يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة للحديث عن مواجهة الدحيل والرد على استفسارات الإعلام.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الختامي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ الوصول إلى العاصمة الدوحة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كاس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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