مؤمن سليمان يعقد جلسة مع معاونيه لوضع خارطة طريق لمنتخب 2006

عقد مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، جلسة مع معاونيه في مقر الجبلاية بالجزيرة.

وناقش مؤمن سليمان معاونيه بشأن خارطة الطريق الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة.

وتطرق مؤمن سليمان مع الجهاز المعاون إلى وضع خطة من أجل متابعة العناصر صغيرة السن تمهيدًا لانتقاء البعض منهم وضمهم إلى قائمة ناشئ الفراعنة فى المعسكرات التدريبية المقبلة.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت 9 قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيًا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثًا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعًا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسًا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسًا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعًا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنًا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجانه الخاصة بذلك، لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعًا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.