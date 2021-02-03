بعد تألقه في أول مباراة مع جالاتا سراي التركي.. مصطفى محمد: أنا شخص متعطش للنجاح والبطولات

علّق مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، على بداية تألقه مع فريقه الجديد في أولى مبارايته. وخاض مصطفى محمد أول لقاء له بقميص جالاتا سراي أمام إسطنبول باشاك شهير، مساء أمس، الثلاثاء، وأحرز أول أهدافه من ضربة جزاء، في المباراة التي شهدت انتصار فريقه بنتيجة 3-1. وقال مهاجم زمالك السابق لموقع "فوتو سبور" التركي: "أنا شخص متعطش للنجاح والبطولات". وأضاف مصطفى محمد في تصريحاته، أن مدربه فاتح تريم، حفزه بشكل لا يصدق، قبل بداية مشواره في النادي التركي.

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