وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شخصية الأهلي القوية هي مفتاح مباراته مع الدحيل.. والشخصية هي مزيج من التاريخ والشعبية والبطولات والنجوم والثقة بالنفس.. والشخصية القوية في المباريات الكبيرة تعني المبادرة والسيطرة.. شخصية الأهلي هي نجمه الأول وعلى كل لاعب بالفريق تذكر ذلك".
وأضاف: "لعب بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مع السد القطرى قبل ٢٥ سنة، لكن هل يكفي ذلك للقول بأنه يعرف الكرة القطرية الآن جيدا أم أن خبرته كمدرب هي أهم ما سيواجه به الدحيل غدا".
وسيواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في تمام الساعة السابعة مساء في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستكاوي يكتب روشتة فوز الأهلي أمام الدخيل القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.