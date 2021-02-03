نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق أرسنال للهزيمة أمام منافسه ولفرهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي أرسنال، مع نظيره أستون فيلا، يوم السبت 6 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

وستقام المباراة بين فريق أرسنال مع أستون فيلا في الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.