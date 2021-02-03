نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتريس كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": "أتمنى فوز الأهلي على الدحيل..ولما لا أعود لقيادة الفريق مرة أخرى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعتبر الفرنسي "باتريس كارتيرون" المدير الفني السابق للنادي الأهلي و نادي الزمالك و المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي، أحد أفضل المدربين الذي تولوا قيادة القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة.



أستطاع كارتيرون الوصول إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رفقة الفريق الأبيض قبل الرحيل، كما قدم أداء مميز مع نادي الزمالك الموسم الماضي وحصد بطولة السوبر الإفريقي بعد غياب سنوات طويلة، وذلك عقب فوزه على الترجي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

أجرت بوابة "الفجر الرياضي" حواراً صحفياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون لمعرفة توقعاته لمباريات كأس العالم للأندية، وهل من الممكن أن يعود لقيادة النادي الأهلي مرة أخرى، و ما أسباب عدم نجاحه مع القلعة الحمراء.



إلي نص الحوار..



1- برأيك هل النادي الأهلي قادر على تخطي عقبة الدحيل القطري؟



أرى أن مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري ستكون متوازنة، الدحيل فريق قوي ورائع والمباراة ستكون صعبة للغاية، لكن أتمنى فوز النادي الأهلي.



2- إذا تم تعيينك مدير فني للنادي الأهلي في المونديال، هل تستطيع تحقيق مركز متقدم مع الفريق؟



لا أقول أنني أفضل من موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، فهو مدرب كبير كما أن الأهلي يجلب مدربين كبار فقط، وأتمنى له التوفيق في المسابقة.



3-لماذا لم تنجح مع الأهلي رغم تحقيق نجاح كبير مع الزمالك وحصد بطولة السوبر الإفريقي؟



السبب أن في النادي الأهلي توليت قيادة الفريق لمدة قصيرة ومع ذلك تأهلنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا مع عدد لاعبين ليسوا بمستوى الفريق الحالي، لكن مباراة العودة أمام الترجي في تونس كانت معقده للغاية بسبب غياب المغربي وليد أزارو عن الفريق وأيضاً تعدد إصابات و مهاجمة حافلة الفريق، لذلك الجميع أندهش لأننا كنا قريبين من حصد البطولة، لكن بالمؤهلات التي كانت متوفرة أعتقد أنني حققت نتيجة جيدة.



4- هل يمكن للنادي الأهلي أن يفوز باللقب ؟



نعم في النادي الأهلي كل شيء وارد ومن الممكن أن يتحقق، كما أن فريق بايرن ميونيخ خرج من بطولة كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثانية أو الثالثة لا أعلم بالتحديد لذلك كل شيء وارد، لكن الأمر سيكون صعباً جداً.



5- من الأوراق الرابحة في فريق الأهلي؟



النادي الأهلي يمتلك لاعبين على مستوى رائع كما أن المدرب يمتلك عدة خيارات في خط الدفاع وخط الوسط الذي يضم لاعبين متميزين لذلك الأهلي قادر على فعل كل شئ.



6-لو في الإمكان مشاركة لاعب واحد من الزمالك مع فريق الأهلي في المونديال، فمن تختار؟



من الصعب أختار أسم واحد فقط لأن فريق الزمالك يمتلك عدد كبير من اللاعبين المتميزين، لهذا لا يمكنني أن أضع لك أسم واحد فقط هناك كثير من اللاعبين في الزمالك يستطيعوا اللعب في النادي الأهلي.



7- هل يمكن أن تصبح المدير الفني للنادي الأهلي مرة أخرى في المستقبل؟



علاقتي مع الجماهير و مجلس الإدارة عندما كنت المدير الفني للنادي كانت في منتهى الروعة، لذلك لما لا أعود مرة أخرى لقيادة الفريق بخبرات أكثر من أجل حصد المزيد من البطولات.