ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأسبوع 11 من البطولة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على مصر فايف لعشاق كرة القدم المصرية ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأسبوع الـحادي عشر من الدوري، والتي جمعت بين غزل المحلة والزمالك، والإنتاج الحربى ضد الجونة، ونادى أسوان الذي واجه سيراميكا، ومباراة المصرى مع البنك الأهلى . جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك برصيد 23 نقطة 2- الأهلي برصيد 21 نقطة 3- الجونة برصيد 18 نقطة 4- المصري برصيد 16 نقطة 5- بيراميدز برصيد 15 نقطة 6- سيراميكا كليوباترا برصيد 15 نقطة 7- إنبي برصيد 13 نقطة 8- مصر المقاصة برصيد 13 نقطة 9- سموحة برصيد 12 نقطة 10- غزل المحلة برصيد 11 نقطة 11- طلائع الجيش برصيد 10 نقاط 12- المقاولون العرب برصيد 10 نقاط 13- أسوان برصيد 10 نقاط 14- الإسماعيلي برصيد 8 نقاط 15- البنك الأهلي برصيد 8 نقاط 16- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط 17- الإنتاج الحربي برصيد 8 نقاط 18 – وادي دجلة برصيد 7 نقاط

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