واضاف حازم امام في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت " أن بدايات مصطفي محمد تشبه بدايات دروجبا في الدوري التركي حيث أحرز هدفه الأول في اول مشاركه له أيضا.
وتابع حازم إمام أن مصطفي محمد انسجم سريعا مع الفريق والهدف سيعزز من ثقته بنفسه ويرفع معنوياته.
واضاف أن فاتح تريم المدير الفني للفريق لديه قناعه كبيره باللاعب وأشاد به كثيرا عقب الهدف مشددا أنه يذكره بالجوهري في إنجازاته و شخصيته القويه داخل الملعب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبه دروجبا...حازم إمام يتغنى لمصطفى محمد عقب هدفه الأول في الدوري التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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