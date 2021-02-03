قبل مباراة الدحيل غدا.. #الاهلي يتصدر تويتر ومغردون: النصر للمارد الأحمر

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق نسخة جديدة من كأس العالم للأندية، غدا 4 فبراير 2021 في الملاعب القطرية للسنة الثانية على التوالي.
ويلاعب النادي الاهلي غدا نادي الدحيل القطري في تمام الساعه ال 7 ونص بتوقيت القاهرة.
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