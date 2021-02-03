الرياضة

قبل مباراة الدحيل غدا.. #الاهلي يتصدر تويتر ومغردون: النصر للمارد الأحمر

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ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق نسخة جديدة من كأس العالم للأندية، غدا 4 فبراير 2021 في الملاعب القطرية للسنة الثانية على التوالي.

ويلاعب النادي الاهلي غدا نادي الدحيل القطري في تمام الساعه ال 7 ونص بتوقيت القاهرة.

 

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي توييتر هاشتاج #الاهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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