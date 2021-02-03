نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الاتحاد الألماني يتوقع إقامة بطولة أوروبا بدون حضور جماهيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف بأن من المتوقع أن تبدأ بطولة أوروبا في موعدها المحدد خلال الصيف المقبل، ولكن يشكك في إمكانية حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال المهاجم المتوج مع منتخب بلاده ببطولة أوروبا 1996 لمجلة "بيلد" الرياضية الأسبوعية يوم الأربعاء: يجب أن يكون هناك شك كبير في حضور الجماهير للملاعب ولكن لا يوجد لدي أي شك في إقامة البطولة، وعلى حد علمي لم يطرح تقليص عدد المدن المستضيفة للبطولة أو إقامتها في بلد واحد.

وينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فى عدة سيناريوهات لإقامة البطولة ولكنه أكد الاسبوع الماضي إنه يريد إقامتها في 12 مدينة. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن إمكانية حضور الجماهير للمباريات من عدمه لشهر أبريل المقبل.