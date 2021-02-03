نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر القادوري على رادار الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي إدارة الزعيم بالتفاوض مع عمر القادوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك سالونيكا اليوناني للحصول على خدماته.

وقال موقع توتو ميركاتو أن عقد القادوري مع ناديه اليوناني اوشك على الإنتهاء في الوقت الذي يوجد فيه إهتمام قوي باللاعب من أجل الحصول على خدماته من جانب أكثر من نادي.

وكان لوشيسكو قد قاد القادوري عندماً كان مدرباً لفريق نادي باوك قبل أن يرحل وينتقل لصفوف نادي الهلال الأمر الذي جعله يطالب الإدارة بالمسارعة في معرفة رغباته والحصول على توقيعه.