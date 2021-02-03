نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يتلقى بشرى سارة بشأن جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة سارة بشأن الدولي البرتغالي دييجو جوتا لاعب الريدز المصاب.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول خلال الساعات الماضية تحديث جديد بشأن إصابة جوتا وقال أن اللاعب يواصل بالفعل البرنامج العلاجي الذي تم وضعه من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة اليسرى.

وينتظر جوتا العودة للملاعب خلال الفترة القادمة من أجل قيادة الهجوم مع الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو وكذلك السنغالي ساديو ماني.