كهربا: الأهلى ليس أقل من بايرن ميونيخ وهدفنا المباراة النهائية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالمنعم "كهربا" خلال تصريح لموقع فيفا الرسمى أن الأهلى طموحه كبير للغاية من خلال المشاركة ببطولة العالم للأندية ولن يقل هدف الفريق عن الفوز باللقب.

وأكد أن إسم كهربا أطلقه عليه كابتن بدر رجب عندما كان بناشئي الأهلى منذ أن كان عمره ٩ سنوات نظرا لحماسه وإنتشاره فى جميع جنبات الملعب وثقافة الفوز الواضحة بتفكيره خلال المباريات.

وأضاف كهربا أن أحلام وطموحات الأهلى كبيرة للغاية مهما كان إسم المنافس سواء الدحيل أو بايرن ميونيخ فى حال تخطى عقبة الدحيل وأن الفريق بالكامل حلمه وهدفه هو إسعاد الجماهير والوصول للمباراة النهائية وليس فقط لعب مباراة أو مباراتين والعودة لمصر والإكتفاء بالتمثيل المشرف.

كما أكد كهربا صاحب ال٢٦ عاما أنه من مشجعى الأهلى منذ صغره وكان يتابع مبارياته الرائعة بكأس العالم للأندية وأنه يعشق الأهلى كما يحب ويعشق والديه وأن اللعب بكأس العالم للأندية كان حلم يراوده منذ الصغر.

جدير بالذكر أن الأهلى يفتتح مبارياته غدا الخميس حيث يلاقى الدحيل القطرى مستضيف البطولة فى السابعة والنصف مساءا بستاد المدينة التعليمية والذى من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا يصل ل١٤٠٠٠ متفرج وهى السعة القصوى التى حددها الفيفا وتمثل ٣٠٪ من الطاقة الإستيعابية للجماهير بالإستاد الذى يستضيف بعض مباريات كأس العالم للمنتخبات ٢٠٢٢ بقطر.