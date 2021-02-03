موعد مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب جماهير كرة القدم، المباراة المرتقبة بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس المقبل.