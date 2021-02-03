نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سعادته لانتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى جالطة سراي التركي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سعيد بانتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي، وكل المؤشرات تشير إلى أننا على موعد مع مولد نجم مصري جديد في الملاعب الأوروبية".

واستكمل، "اللعب في الدوري الفرنسي أصعب بكثير من الدوري التركي، ورب ضارة نافعة وانتقال مصطفي محمد إلى جالطة سراي قد تكون هي البداية الأمثل لمشوار احترافي ناجح".

وفي سياق آخر، أكد ميدو أن قرار السماح بتعاقد الأندية المصرية مع حراس أجانب لن يؤثر على مستوي الحراس المصريين، خاصة من نجحوا في تثبيت أقدامهم مع أنديتهم، قائلا، " على سبيل المثال الأهلي، هيجيب حارس أفضل من الشناوي منين؟!"

وواصل، "جميع الأندية بلا استثناء رفضت فكرة إلغاء تقنية الVAR من الدوري المصري".

فيما أشار إلى أن الدحيل القطري يمتلك نقاط قوة مميزة، لكنه أيضا يمتلك نقاط ضعف ومشاكل كبيرة ومؤثرة، إن نجح الأهلي في استغلالها سيفوز بالمباراة.