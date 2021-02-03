فليك قبل مونديال الأندية: الذهاب لقطر يشكل عبئا على بايرن ميونخ

تحدث هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن مونديال العالم للأندية، والمقرر أن يشارك به الفريق البافاري.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، يوم الإثنين المقبل، مع الفائز من لقاء الأهلي والدحيل القطري.

وقال هانزي فليك عن مونديال الأندية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة هيرتا برلين:«الذهاب إلى قطر يشكل عبئًا بالنسبة لنا، علينا السفر إلى هناك، ثم اللعب يومي الإثنين والخميس. هذا لا يمنحنا الكثير من الوقت، لكن لدينا المباراة في برلين أولا».

وعن موقف خافي مارتينيز جوريتسكا اللذان تعرضا للإصابة بفيروس كورونا:«بعد انتهاء الحجر الصحي الخاص بهما سيتعين علينا أن نجري لهما اختبار كورونا، الحجر الصحي بخافي انتهى، بينما حجر ليون جوريتسكا سيتنهي يوم الجمعة، ثم بعد ذلك سنرى».

وعن مباراة هيرتا برلين المقرر لها يوم الجمعة المقبل في البوندسليجا:«نريد أن نحقق فوزنا الخامس على التوالي في برلين ونجعل بقية الدوري يعرفون أننا عدنا إلى المستوى الكامل».

وأضاف:«الفريق في شدة تركيزه، لقد سررت بما رأيته في التدريبات أمس واليوم وبشكل عام، أنا راضٍ جدًا».