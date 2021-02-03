كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن موعد نهاية الدوري الممتاز.
وقال أحمد مجاهد، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "تم وضع موعد لانتهاء المسابقة المحلية بمعرفة إدارة المسابقات تحت إشراف محمد الشواربي، عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة".
واستطرد : "30 سبتمبر المقبل سيتم إنهاء بطولة الدوري الممتاز، لافتا إلى أن المسابقة المحلية تسير وفقًا لضوابط ولوائح صارمة".
وأشار إلى أن إدارة المسابقات تعكف في الوقت الراهن على الانتهاء من مواعيد جدول الدوري الممتاز حتى الأسبوع الـ34.
وشدد أحمد مجاهد على أنه فور الانتهاء من مواعيد جدول الدوري حتى الأسبوع الـ34 سيتم إرساله إلى الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقة النهائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مجاهد يعلن موعد انتهاء الدوري.. ويؤكد: سنرسل الجدول للجهات الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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