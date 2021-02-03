أحمد مجاهد يكشف تفاصيل مخالفات عقود مدرب منتخب مصر

علق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على ما تردد بشأن وجود مخالفات فى عقد المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر الوطني. قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد: مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تقدم باستقالته قبل اقالة أجيرى من منصبه. أضاف: الجهات الرقابية تواجدت فى الساعات الماضية داخل مقر الجبلاية ولم تصدر أي تقرير نهائي بشأن وجود أي مخالفات مالية أو إدارية بشأن عقود المكسيكي خافيير أجيرى مدرب الفراعنة الكبار السابق. لفت إلى أن كل ما يثار حول هذا الشأن لا يمت إلى الحقيقة بصلة مشيرا إلى أن التقرير النهائي للجهات الرقابية بمثابة الفيصل فى عقود اجيرى. يذكر انه تمت اقالة أجيرى وتقديم مجلس الجبلاية باستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطني أمام جنوب افريقيا وودع الفراعنة الكبار بطولة أمم إفريقيا.

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