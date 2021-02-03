مصر تواجه أساطير العالم.. أحمد مجاهد يكشف تفاصيل تحضيرات الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة

كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تفاصيل التحضيرات لاحتفالية مئوية الجبلاية.

وقال مجاهد في تصريحات لصدى البلد: مئوية الجبلاية يوم ٣ ديسمبر من العام الجاري ويتم التنسيق على أعلى مستوى من أجل خروج الاحتفالية فى ابهي صورة.

وأضاف: يتم التحضير لاحتفالية مئوية الجبلاية بشكل يليق باسم وحجم مصر وسوف يتم تشكيل لجان والاستعانة بالكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والدكتور محمد عفيفي بكلية الآداب جامعة القاهرة للمشاركة فى إبراز تاريخ الكرة المصرية فى احتفالية الجبلاية.

وأشار إلى أنه ستقام مباراة ودية بين منتخب مصر وأساطير العالم على هامش احتفالية مئوية الجبلاية .

ونوه إلى أن اللجان التى سوف يتم تشكيلها لاحتفالية مئوية اتحاد الكرة سيتم التنسيق معها على اعلي مستوى لإخراج الحدث إلى النور.

وأوضح أنه سوف يتم توجيه الدعوة إلى العديد من الشخصيات الرياضية العالمية والعامة ورموز وأساطير الكرة فى العالم لحضور احتفالية مئوية الجبلاية.