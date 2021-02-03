عبد الغني يشارك في مران الزمالك رغم قوة الإصابة

تواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب الفريق اليوم.
وشارك في المران بالرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء غزل المحلة بالأمس في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري.
وكان اللاعب تعرض لإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم عمل خياطة ١٢ غرزة للجروح، ولكنه رفض الحصول على راحة من التدريبات.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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