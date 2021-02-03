الرياضة

عبد الغني يشارك في مران الزمالك رغم قوة الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

تواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب الفريق اليوم.

 وشارك في المران بالرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء غزل المحلة بالأمس في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم عمل خياطة ١٢ غرزة للجروح، ولكنه رفض الحصول على راحة من التدريبات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الغني يشارك في مران الزمالك رغم قوة الإصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا