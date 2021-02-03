عبد الغني يشارك في مران الزمالك رغم قوة الإصابة

تواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب الفريق اليوم.

وشارك في المران بالرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء غزل المحلة بالأمس في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم عمل خياطة ١٢ غرزة للجروح، ولكنه رفض الحصول على راحة من التدريبات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.