حصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب الفريق الأبيض اليوم.
وتواجد اللاعب في مقر النادي ، ولكن الجهاز الفني فضل منحه راحة من التدريبات.
وفي نفس الوقت شارك التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط في التديبات، ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري للإيقاف.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي ، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري ، المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران الزمالك .. راحة لـ بن شرقي وتدريبات قوية لـ فرجاني ساسي بعد مباراة غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.