مران الزمالك .. راحة لـ بن شرقي وتدريبات قوية لـ فرجاني ساسي بعد مباراة غزل المحلة

حصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب الفريق الأبيض اليوم.

وتواجد اللاعب في مقر النادي ، ولكن الجهاز الفني فضل منحه راحة من التدريبات.

وفي نفس الوقت شارك التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط في التديبات، ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري للإيقاف.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي ، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري ، المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.