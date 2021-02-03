نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام ومحطات الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك في نوفمبر الماضي.

ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية إفريقيا حضورا في مونديال الأندية وثاني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية.

ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.

الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة إفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.

خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.

وفي النسخة الحالية يستطيع الأهلي الانفراد بالمركز الثاني واحتلال المركز الأول مناصفة مع بطل نيوزيلندا حال تخطيه عقبة الدحيل القطري في مستهل مشواره بالبطولة.

وعلى مدار 12 مباراة للأهلي في المونديال لم يسبق لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج، مواجهة أي فريق أوروبي، حيث التقى بفرق المكسيك في 4 مناسبات وفرق البرازيل في مناسبتين، وفرق استراليا في مناسبتين وفرق السعودية ونيوزيلندا واليابان والصين في مناسبة واحدة.

وواجه الأهلي فرق «اتحاد جدة السعودي – سيدني الأسترالي – أوكلاند ستي نيوزيلندا – أنترناسونالي البرازيلي – باتشوكا المكسيكي – أدلاد يونايتد الأسترالي - سانفريس هيروشيما الياباني – كورنثيانز البرازيلي – مونتيري المكسيكي - جوانزو الصيني».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق الدحيل القطري في السابعة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غدٍ الخميس في مستهل مشواره في مونديال الأندية.