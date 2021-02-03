نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام يكشف أسباب خسارة الزمالك من غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأسباب التي قادت القلعة البيضاء للخسارة من غزل المحلة يوم أمس الثلاثاء بهدف واحد مقابل هدفين على ملعب إستاد المحلة لحساب مباريات الدوري المصري.

وفي تصريحات إذاعية قال حازم إمام أن الزمالك على الرغم من أنه كان الأكثر إستحواذاً إلى أنه لم يشكل أي خطورة هجومية حقيقية وشدد على أن كرة القدم في بعض الأوقات تصبح غير عادلة.

وأنهى أن الزمالك حقق الفوز في الكثير من المباريات على الرغم من خسارته النقاط السهلة ضد فرق متواضعة مثل أسوان وغزل المحلة وأسباب عدم فوز الفريق ببطولة الدوري كل عام بسبب تلك الأخطاء مطالباً باتشيكو بضرورة التركيز على جمع أكبر عدد من النقاط.