الرياضة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي انبي في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى:  شريف إكرامي 

خط الدفاع:  أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل  - محمود حمادة

 

خط الهجوم: محمود وادي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: 

 

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم حسن - أسامة جلال - رمضان صبحي - دييجو رولان - أحمد توفيق

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا