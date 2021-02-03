رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي انبي في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012