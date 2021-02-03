نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلى يتفقد ملعب مباراته أمام الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال العالم للأندية والذى يشارك به ٥ أندية البطلة للقارات بالإضافة للدحيل القطرى منظم البطولة وبطل الدورى القطرى الموسم الماضى عن موعد الجولة التفقدية التى سيقوم بها بعثة ولاعبو الأهلى لستاد المدينة التعليمية ملعب لقاء الغد الإفتتاحى للفريق أمام الدحيل القطرى فى الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الدوحة (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة).

وتقرر أن تقوم بعثة الأهلى بزيارة ملعب المباراة وتفقد الأجواء المحيطة فى الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة حيث من المفترض أن يتم إصطحاب جميع اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة النادى لهذه الجولة.

ويسع ستاد المدينة التعليمية وهو أحد الملاعب المستضيفة لمونديال العالم للمنتخبات نهاية العام المقبل ل٤٠ ألف متفرج والذى تم إفتتاحه حديثا من خلال مباريات التصفيات النهائية لمنطقة غرب آسيا بدورى أبطال آسيا حيث من المتوقع أن تشهد مباراة الغد حضور جماهيري يقترب من ١٤ ألف متفرج بناءا على إشتراطات الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة بتواجد حضور لايتجاوز ٣٠٪ من الطاقة الإستيعابية للجماهير بملاعب البطولة.