باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتخطي أزمة الهزيمة من غزل المحلة

حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم .

يأتي هذا للحديث عن مباراة المحلة الأخيرة التي خسرها الفريق في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للفريق الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة، وطالب بعدم تكرارها، وطلب المدرب من اللاعبين غلق ملف مباراة الأمس والتركيز في الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.

وشارك الثلاثي أيمن حفني وسيف الجزيري ومروان حمدي في التدريبات بصورة طبيعبة استعدادا للمباراة المقبلة.