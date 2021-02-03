حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم .
يأتي هذا للحديث عن مباراة المحلة الأخيرة التي خسرها الفريق في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير الفني للفريق الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة، وطالب بعدم تكرارها، وطلب المدرب من اللاعبين غلق ملف مباراة الأمس والتركيز في الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.
وشارك الثلاثي أيمن حفني وسيف الجزيري ومروان حمدي في التدريبات بصورة طبيعبة استعدادا للمباراة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتخطي أزمة الهزيمة من غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.