نوة الاتحاد السكندري تضرب مصر المقاصة برباعية نظيفة فى الدوري

افتتح الاتحاد السكندري التهديف فى الدقيقة 21 ، بعدما استلم محمد الصباحي الكرة على يسار منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لروماريو ويليامز الخالي من الرقابة أمام المرمى فسدد بقوة لتصطدم بالحارس محمود حمدي وتسكن الشباك.
وأهدر باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة الجديد ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الاول .
وأضاف الاتحاد الهدف الثاني فى الدقيقة 48 ، بعدما استلم روماريو ويليامز الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية انقض عليها محمد الصباحي بتحرك أكثر من رائع أمام المرمى وسددها قبل المدافع داخل الشباك .
وجاء الهدف الثالث للاتحاد فى الدقيقة 75 ، بعدما مرر رزاق سيسيه الكرة لعمار حمدي داخل منطقة الجزاء جهة اليمين فمررها عمار حمدي مجددًا بكعب القدم لسيسيه داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة زاحفة على يسار الحارس محمود حمدي.
وتمكن فريق الاتحاد من قتل المباراة نهائيا بعد احراز الهدف الرابع فى الدقيقة 92 ، بعدما استلم رزاق سيسيه تمريرة بينية خلف المدافعين ثم راوغ الحارس محمود حمدي ببراعة وسدد الكرة في المرمى الخالي.
وبهذه النتيجة رتفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة الحادي عشر فى المركز العاشر ، وتجمد فريق مصر المقاصة فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة .
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