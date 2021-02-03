بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف صاروخي لـ محمود وادي

أحرز فريق بيراميدز هدف التقدم امام إنبي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .

وبدأ بيراميدز اللقاء بالضغط المتواصل علي فريق إنبي لآدراك هدف مبكر لآرباك صفوف الفريق البترولي والاستحواذ علي مجرباته .