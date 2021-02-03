بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف صاروخي لـ محمود وادي

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .
وبدأ بيراميدز اللقاء بالضغط المتواصل علي فريق إنبي لآدراك هدف مبكر لآرباك صفوف الفريق البترولي والاستحواذ علي مجرباته .
وجاءت ركلة ركنية لصالح فريق إنبي من جهة اليسار نفذها محمد المرسي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فريق بيراميدز عن مناطق الخطورة.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما جاء إنبي فى المركز السابع برصيد 13 نقطة .
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