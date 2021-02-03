حسام البدري يتابع مباراة بيراميدز وإنبي في بتروسبورت

حضر الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمشاهدة مباراة إنبي وبيراميدز في الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت.

وتواجد مع المدير الفني بعض أعضاء جهازه الفني وهم أحمد أيوب المدرب العام وأيمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال، وذلك في إطار خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

كما تواجد طارق مصطفى المدرب العام ومعه سيد معوض في استاد المقاولون العرب لمتابعة مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندري وذلك وفقا لخطة متابعة اللاعبين عن قرب.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.