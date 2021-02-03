رئيس منظومة الإعلام في بايرن ميونخ لـ دوت الخليج: نتطلع للمواجهة المحتملة أمام الأهلي في مونديال الأندية

أكد هولجير كويست، رئيس المنظومة الإعلامية والاتصالات الخارجية بنادي بايرن ميونخ الألماني، أنهم يتطلعون للمباراة المحتملة أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في دور ربع النهائي. وقال كويست في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" نطير لقطر مساء الجمعة، عقب مباراتنا في الدوري الألماني أمام هيرتا برلين." وأضاف:" نتطلع بكل تأكيد للبطولة التي نأمل الفوز بها، والمواجهة المحتملة بالطبع أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا." ويواجه النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري غدًا الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءً.

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