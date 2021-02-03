نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يكتسح المقاصة برباعية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من تحقيق فوز كاسح على مضيفه فريق نادي مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الاتحاد أولاً عن طريق نجمه الجاميكي روماريو ويليامز في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يضيف محمد الصباحي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والأربعين وتمكن الإيفواري زراق سيسيه من تدوين الهدفين الثالث والرابع عند حلول الدقيقتين الخامسة والسبعين والسابعة والثمانين.

بهذا الفوز يرفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية عشر ليرتقي إلى المركز العاشر فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة الثالثة عشر في المركز الثامن.