نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يوضح موقف جوريتسكا من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم غداً الخميس مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي سيخوض فيها العملاق البافاري بايرن ميونخ أولى مبارياته يوم الأثنين القادم لحساب الدور نصف النهائي ويلاقي الفائز من مواجهة الأهلي ضد الدحيل.

وباتت مشاركة لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا في المباراة محل شكل حيث أنه أصيب مؤخراً من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لكنه يأمل في التعافي سريعاً خلال الأيام القليلة المقبلة للتواجد ضمن البعثة التي تطير إلى الدوحة.

ولا يعد جوريتسكا المصاب الوحيد في صفوف الفريق حيث يعاني خافي مارتينيز من فيروس كورونا هو الآخر لكن فليك أكد أن جوريتسكا سيخضع لفحص طبي يوم السبت وعلى إثره سيتم إتخاذ القرار المناسب بشأنه.