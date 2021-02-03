نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح طاهر محمد طاهر نجم الأهلي قريبا للغاية من المشاركة في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر في مواجهة الدحيل القطري وذلك في افتتاح مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية الأندية والمقرر إقامتها الخميس القادم.

وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قراره بالاستقرار على مشاركة طاهر محمد طاهر في مركز الظهير الأيسر في ظل ثقته في إمكانياته الفنية.

وعاد مؤخرًا طاهر محمد طاهر إلى تشكيل الأهلي الأساسي تحديدًا أثناء مواجهة بيراميدز الأخيرة في بطولة الدوري كما شارك في لقاء المقاولون العرب في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر انضم إلى القلعة الحمراء قادمًا من المقاولون العرب في بداية الموسم الحالي مقابل 21 مليون جنيه.