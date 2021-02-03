نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لتجاوز كبوة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه الأبيض مضيفه الإتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس، بشكل حصري عبر شاشتها مواجهة مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعرض لخسارة مفاجأة وغير متوقعة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 ولكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري ستة مباريات فقط في بطولة الدوري المصري، يحتل بهم المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.