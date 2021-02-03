الرياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لتجاوز كبوة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه الأبيض مضيفه الإتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس، بشكل حصري عبر شاشتها مواجهة مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعرض لخسارة مفاجأة وغير متوقعة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 ولكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري ستة مباريات فقط في بطولة الدوري المصري، يحتل بهم المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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