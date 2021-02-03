نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح ناري.. كومان يرد على أزمة تسريب عقد ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على أزمة تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا.

تصريحات كومان بشأن تسريب عقد ميسي قائد برشلونة

تحدث المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة عن تسريبات عقد ميسي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غرناطة في كأس ملك إسبانيا.

وقال كومان: "أعتقد أنه أمر سخيف بالتحدث عن الموضوع لمدة 3 أو 4 أيام، والفريق وميسي استجابوا بالطريقة التي أحبها وهو الفوز".

وتابع المدرب الهولندي رونالد كومان: "علينا ترك الأشياء التي تضع الضغط وتؤثر على تركيز الفريق، وسعيد جدًا بالطريقة التي نعمل بها".

وواصل رونالد كومان مدرب برشلونة: "الانتصارات تساعد دائمًا على وجود جو جيد، ومن ناحية أخرى أعتقد أن الأمور الخارجية يمكن أن تؤثر على الفريق".

وأتم المدرب الهولندي كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة تصريحاته: "عليك محاولة الحصول على الدافع، نظرًا لعدم وجود جماهير، ومحاول كفريق أن نكون أقوياء في اللحظات الصعبة".