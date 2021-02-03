بعد الإبداع في المونديال.. رئيس اتحاد اليد ونجوم المنتخب في ضيافة دوت الخليج .. صور

كرم موقع " دوت الخليج" اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد أدائه المشرف في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021. وقام موقع " دوت الخليج" بتكريم المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اللعبة، ونور أبو زيد مدير المنتخب، محمد شوقي طبيب المنتخب، واللاعبين: محمد عصام الطيار ووسام نوار وعبدالرحمن فيصل وأحمد عادل واحتل المنتخب المصري المركز السابع في مونديال اليد، بعد خسارته أمام المنتخب الدنماركي في دور ربع النهائي بضربات الترجيح، والذي توج في الأخير باللقب على حساب المنتخب السويدي.

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