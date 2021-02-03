بيراميدز وإنبي.. بطاقة صفراء لـ رمضان صبحي وهو على دكة البدلاء

قلب فريق إنبي الطاولة على بيراميدز وحول تأخره بهدف إلى التقدم بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وأشهر حكم المباراة بطاقة الصفراء لـ رمضان صبحي، وهو يجلس على مقاعد البدلاء لاعتراضه على قرارات الحكم.
وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية تسكنت الشباك على الفور، محرزا الهدف الأول لـفريقه.
وبعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، وينجح رامي صبري في إدراك هدف التعادل بالدقيقة 45 .
وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47، بعدما جاءت كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما يأتي إنبي فى المركز السابع برصيد 13 نقطة.
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